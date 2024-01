Henderson heeft al zijn eigen Ajax-dekbed, maar waarom nog geen werkvergunning?

Dekbedovertrekken en mokken met zijn naam erop zijn al in de fanshop verkrijgbaar, maar nu nog een werkvergunning voor Jordan Henderson. Voorlopig heeft de als verlosser binnen gehaalde middenvelder van Ajax, in afwachting van die werkvergunning, nog geen bal voor zijn nieuwe club kunnen trappen. Meetrainen mag nog niet, laat staan spelen. Maar waarom eigenlijk niet?

Om in aanmerking te komen voor een GVVA gelden volgens het UWV bepaalde criteria, zoals het salaris en het niveau. Daar komt het UWV om de hoek kijken.

"Voorwaarden om als profvoetballer een werkvergunning te krijgen zijn dat die op het hoogste niveau in Nederland gaat spelen en eerder al regelmatig aan een competitie heeft meegedaan die minstens even sterk is als de hoogste afdeling van de Nederlandse competitie", laat de instantie weten. "Of ooit is opgenomen in de nationale selectie van zijn land voor deelname aan interlandwedstrijden."