Geen geld, geen fans, geen sterren, en toch staan de Rays in de World Series

Bij Los Angeles wordt jaar in jaar uit met miljoenen gesmeten, staan altijd grote namen op het veld staan en wordt de VIP-tribune bevolkt door een bonte verzameling Hollywood-sterren en andere showbizz-figuren. In vergelijking daarmee doet de entourage bij Tampa Bay op z'n minst bescheiden en mogelijk zelfs ietwat saai en somber aan.

De Rays horen bij de kleinste clubs in de Major League Baseball (MLB). In een honkbalwereld waarin het grote geld regeert, vormt Tampa Bay een uitzondering op de regel. Een groter contrast met tegenstander Los Angeles Dodgers is bijna niet denkbaar. De finaleserie, die vannacht in Arlington, Texas van start gaat, is vooral een confrontatie tussen een team dat omgeven is door glitter en glamour en een team dat leunt op zakelijke efficiency.

In een best-of-seven-serie mogen de Rays met de LA Dodgers gaan uitmaken wie momenteel de beste honkbalclub van de wereld is. En waar in Amerika niemand ervan opkijkt dat de sterren uit Los Angeles zo ver zijn gekomen, daar hadden weinigen verwacht dat het relatief anonieme collectief uit Tampa tot de eindstrijd zou doordringen. Voor de echte kenners komt de opmars van de Rays echter niet als een verrassing.

Nee, een mooi stadion hebben ze niet. Grote sterren spelen er ook niet. Er wordt weinig geld uitgegeven en veel supporters heeft de club ook al niet. Maar toch verkeren de honkballers van Tampa Bay Rays momenteel in euforie, want komende nacht maken zij hun opwachting in de World Series .

Niet dat ze in Zuid-Florida geen geld willen uitgeven. Graag zelfs, want meer geld is zeker in de Amerikaanse sportwereld synoniem aan meer succes. Maar zo simpel ligt het in Tampa niet. Hoewel de agglomeratie rond de stad aan de westkust van Florida meer dan drie miljoen bewoners telt, is de regio qua bedrijfsleven en commerciële betekenis in geen enkel opzicht te vergelijken met bijvoorbeeld de bruisende steden New York, Boston en Los Angeles.

Tweede ring gesloten en nog lege stoeltjes

Florida is de staat waar gepensioneerde en/of rijke Amerikanen naartoe trekken om te genieten van het zonnige klimaat en een zorgeloos leven. Fan zijn blijven ze bovenal van de clubs uit hun geboortestaat, veelal in het noorden van de Verenigde Staten. Veelzeggend is dat de Rays bijna altijd onderaan staan als het gaat om toeschouwersaantallen.

Niet voor niks werden er tijdens de coronapandemie grappen gemaakt dat de Rays wel gewend zijn om te spelen zonder publiek. Het overdekte Tropicana Field (met kunstgras) biedt plek aan ruim 40.000 toeschouwers, maar vanwege de lage opkomst de laatste jaren werd de tweede ring al afgesloten. En zelfs met alle fans op de eerste ring, waren er nog genoeg lege stoeltjes te zien.