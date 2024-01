Grootste deel slachtoffers schietpartij bij Chicago was familie van dader

Het grootste deel van de acht mensen die in de Amerikaanse staat Illinois dood werden aangetroffen was familie van de vermoedelijke dader. Dat bevestigt de politie vandaag.

De politie vond in de Amerikaanse stad Joliet, op zo'n 70 kilometer van Chicago, zeven slachtoffers in twee huizen in dezelfde straat. Ook doodde de vermoedelijke dader Romeo Nance daarvoor waarschijnlijk een man in de buurt van een appartement. En hij verwondde een andere man op straat.

Motief nog altijd niet duidelijk

De zeven doden in de twee huizen zijn volgens de politie allemaal familie van elkaar en "allemaal of bijna allemaal" familie van Nance. Onder anderen twee meisjes van 14 en 16 jaar werden doodgeschoten. Over het motief van de dader tast de politie nog in het duister. "We hebben geen idee wat er in hem omging. We hebben gewoon geen enkel idee waarom hij deed wat hij deed", zegt de lokale politiecommandant. Volgens hem komt het motief mogelijk nooit boven tafel omdat ook de verdachte dood is.

Het onderzoek startte zondagmiddag na de moord op een 28-jarige man die in zijn hoofd werd geschoten toen hij een pakje sigaretten in de buurt van zijn appartement aan het kopen was. Al snel werd de auto die daarbij gezien was door de politie gelinkt aan een eerdere schietpartij waarbij een man een wond aan zijn been opliep. De zoektocht naar de auto leidde de politie naar de twee huizen waarin eergisteren de dode familieleden werden aangetroffen.

Nance werd vluchtte naar Texas, waar hij waarschijnlijk zichzelf van het leven beroofde na een vuurgevecht met de politie.