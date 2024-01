Exitpolls: Donald Trump wint Republikeinse voorverkiezingen New Hampshire

Donald Trump heeft de Republikeinse voorverkiezingen in de Amerikaanse staat New Hampshire gewonnen, melden onder meer persbureau AP, CNN en Fox News op basis van exitpolls. De stemmen worden officieel nog geteld, maar het verwachte resultaat is een domper voor Nikki Haley, de enige overgebleven serieuze tegenstander voor Trump binnen de Republikeinse partij. Haley had al haar pijlen gericht op de staat, waar onafhankelijke kiezers mogen meestemmen en de meerderheid vormen. Trump lag flink voor in de peilingen, maar in New Hampshire hebben die er in het verleden soms flink naast gezeten.

Correspondent Verenigde Staten Rudy Bouma: "Als Nikki Haley ergens had moeten winnen, dan is het in New Hampshire. De staat kent veel gematigde, onafhankelijke kiezers, de gouverneur steunde haar en ze voerde er veel meer campagne dan Donald Trump. Haley zegt ondanks haar tweede verlies vol te houden, maar steeds meer Republikeinen zullen druk op haar uitoefenen om plaats te maken voor Trump. Ook is de vraag hoelang rijke donoren haar dure campagne blijven sponsoren."

Kort nadat media de exitpolls meldden, verscheen Haley voor haar achterban. Ze feliciteerde Trump en stelde "dat hij het heeft verdiend". Maar ze bleef strijdbaar. "Er zijn nog tientallen staten te gaan." Ze noemde zichzelf "een vechter" en stelde dat Trump het een stuk moeilijker zal krijgen in haar thuisstaat South Carolina. Daar worden volgende maand voorverkiezingen gehouden. De Republikeinse verkiezingen in New Hampshire waren de tweede van de voorverkiezingen. Eerder deze maand werden ze al gehouden in Iowa. Daar won Trump met een enorme voorsprong van Haley en Ron DeSantis, die zich inmiddels heeft teruggetrokken en nu Trump steunt.