Nacht met zware windstoten, schade op meerdere plekken

Op meerdere plekken hebben zware windstoten vanwege het lagedrukgebied Jocelyn voor schade gezorgd. De windstoten beginnen bij de kustprovincies, maar breiden zich in de loop van de nacht uit over het land. Voor alle provincies heeft het KNMI code geel afgegeven, maar voor de kustprovincies geldt de waarschuwing het langst. Er komen windstoten voor van 85 tot 100 kolometer per uur.

In Oegstgeest waaide een boom om, waarbij twee auto's beschadigd raakten. De brandweer heeft de boom verwijderd. Ook in Den Haag moest de brandweer in actie komen. Daar was een stuk dak losgekomen door windstoten op de Elandstraat en werd een hoogwerker ingezet.

Ook beschadigde auto's in Leiden

Op andere plekken in Zuid-Holland kwam de brandweer eveneens in actie vanwege schade door de windvlagen. In Leiden waaide door harde wind blokken piepschuim van een dak af waardoor een aantal auto's beschadigd raakte. En in Noord-Holland zijn ook meldingen van schade.

De wind draait in de loop van de ochtend en neemt vooral in het zuiden van het land in de ochtend snel af. In het noorden neemt de wind in de loop van de dag af. Eergisteren gold ook al een weerwaarschuwing vanwege storm Isha. De storm trok toen zonder veel overlast te veroorzaken over het land.