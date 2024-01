Chelsea plaatst zich voor finale League Cup met overtuigende zege op Middlesbrough

In het Riverside-stadion van Middlesbrough verloor Chelsea de eerste wedstrijd met 1-0 van de middenmoter uit The Championship, het tweede niveau van Engeland. "We hebben negentig minuten om de situatie op te lossen", gaf Pochettino voorafgaand aan de return aan. De Chelsea-manager kon hoop putten uit het verleden. Middlesbrough maakte geen enkel doelpunt in de laatste negen keren dat het op bezoek kwam in West-Londen. De laatste wedstrijd waarin een Middlesbrough-speler het voor elkaar kreeg te scoren op Stamford Bridge, dateert uit september 2001. Overrompeld Zo'n 5.000 meegereisde Middlesbrough-supporters zagen hun team in de eerste helft volledig overrompeld worden door Chelsea: bij rust stond het al 4-0.

Sippe gezichten bij de fans van Middlesbrough - Foto: EPA

Binnen het kwartier kwam Chelsea op voorsprong, geholpen door Middlesbrough-middenvelder Jonathan Howson. In een poging een lage voorzet van Raheem Sterling onschadelijk te maken, werkte hij de bal achter zijn eigen doelman. Zijn ingreep was nodig om spits Armando Broja van scoren af te houden, maar had een averechts effect. Chelsea liep vervolgens eenvoudig weg bij Middlesbrough, waar de 19-jarige Rav van den Berg (ex-PEC Zwolle) in de basis was begonnen en Anfernee Dijksteel (ex-AFC) inviel.

Verdedigende fout Door doelpunten van Enzo Fernández, Axel Disasi en Cole Palmer was de voorsprong bij rust al opgelopen tot 4-0.