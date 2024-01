Turks parlement stemt in met NAVO-lidmaatschap Zweden

Het Turkse parlement heeft zoals verwacht ingestemd met het NAVO-lidmaatschap van Zweden. Daarmee is opnieuw een belangrijke horde genomen voor de Zweden om toe te treden tot het militaire bondgenootschap. Alleen NAVO-lidstaat Hongarije moet nu nog instemmen.

De Zweedse premier Kristersson is blij met het nieuws. "Vandaag zijn we een stap dichter bij lidmaatschap van de NAVO gekomen", zegt hij op X.

Slepende onderhandelingen

De Turkse president Erdogan heeft ruim 1,5 jaar bezwaar gemaakt tegen Zweedse toetreding. In de nasleep van de Russische invasie in Oekraïne hadden Zweden en Finland gezamenlijk besloten om lid te worden van de NAVO, maar Erdogan zag daar aanvankelijk geen heil in.

Hij eiste bijvoorbeeld dat de landen eerst maatregelen zouden nemen tegen "terroristen" die verblijven in Zweden en Finland. Daarmee doelde hij op radicale Koerden en leden van de Gülen-beweging, die verantwoordelijk worden gehouden voor een couppoging in Turkije. Ook koranverbrandingen in Zweden waren Erdogan een doorn in het oog.

Finland vorig jaar toegetreden

Na onderhandelingen ging Ankara wel akkoord met de Finse toetreding. Vorig jaar april werden de Finnen lid van de NAVO. Zweden heeft daarna een reeks concessies gedaan richting Turkije. In juli gaf Erdogan aan dat er groen licht zou komen voor Zweden, maar de officiële afhandeling heeft dus nog ruim een half jaar geduurd.

Het NAVO-lidmaatschap brengt een grote mate van bescherming mee. Een aanval op één lid wordt beschouwd als een aanval op alle, momenteel 31, leden. De aanname is dat Rusland daarom nooit een NAVO-land zal aanvallen.

De vraag is nu dus of premier Orbán van Hongarije ook akkoord gaat met een Zweeds lidmaatschap. Secretaris-generaal Stoltenberg verwacht dat Hongarije groen licht zal geven zodra Turkije dat ook heeft gedaan.