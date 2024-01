Maar 425 zorgmedewerkers met long covid krijgen eenmalig 15.000 euro

Slechts 425 zorgmedewerkers met long covid krijgen een eenmalige financiële ondersteuning van 15.000 euro. Dat schrijft demissionair minister Helder van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer.

Van de zorgmedewerkers die tijdens de coronapandemie long covid opliepen hebben zich er maar 806 gemeld. Dat zijn er honderden minder dan vooraf was ingeschat. 340 aanvragen zijn afgewezen, nog veertig aanvragen staan open. 37 aanvragers kwamen te laat met hun melding, zegt de minister.

De regeling is alleen voor zorgmedewerkers in zorginstellingen die in de eerste coronagolf (maart tot en met juni 2020) intensieve zorg verleenden aan covidpatiënten, toen zelf ziek werden en long covid kregen. Ondersteunend administratief en technisch personeel en zorgmedewerkers die later covid opliepen met long covid tot gevolg, vallen er niet onder.

Onhaalbare administratieve drempel

De FNV was vooraf al erg kritisch over de regeling. Bij een aanvraag moeten soms wel negen documenten worden ingeleverd. De vakbond noemt dat een onhaalbare administratieve drempel.

Helder houdt er rekening mee dat nog niet iedereen die er recht op heeft een aanvraag heeft ingediend. Zij onderzoekt of ze de regeling binnenkort nog een keer kan openstellen. Dat moet in het kabinet worden afgesproken. Ook wordt er gekeken of de communicatie beter kan.