Twee jaar cel en tbs geëist voor doodsteken jeugdhulpverlener Emmen

Het Openbaar Ministerie heeft twee jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 17-jarige jongen voor het doden van zijn begeleidster in een jeugdzorginstelling in Emmen. Volgens het OM heeft de tiener de 26-jarige vrouw doodgestoken om geld uit de instelling te kunnen stelen.

Het slachtoffer werd vorig jaar januari meerdere keren met een mes gestoken en overleed ter plekke aan haar verwondingen. Kort daarna werden de toen 16-jarige verdachte en een 19-jarige medeverdachte aangehouden. Volgens het OM was de jongen met zijn medeverdachte naar de jeugdzorginstelling gegaan om geld te stelen, meldt RTV Drenthe. Hij woonde in die periode in de opvanglocatie.

"Om bij het geld in de instelling te komen, hadden zij de begeleidster van de jongen nodig, het 26-jarige slachtoffer. Zij beschikte over de sleutels van de kamer en de kast waar geld lag", aldus de officier van justitie. De verdachte zou vervolgens zijn begeleider met een smoes naar zijn kamer hebben gelokt, waar hij de vrouw vrijwel meteen in haar nek zou hebben gestoken.

'Brute en meedogenloze daad'

De 17-jarige jongen heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan gekwalificeerde doodslag. Dat houdt in dat zijn begeleidster is gedood om de diefstal te maskeren. De verdachten hebben volgens RTV Drenthe bekend dat zij die avond in de jeugdzorginstelling waren om geld te stelen, maar ze wijzen elkaar aan als diegene die zou hebben gestoken. De medeverdachte, die inmiddels 20 jaar is, staat later deze week terecht.

De officier van justitie spreekt van een "brute en meedogenloze daad", en stelt dat de twee alleen bezig waren met zelfverrijking. "Het handelen van de verdachte was ook nog eens kil en berekenend", aldus het OM. "Daarnaast heeft hij tot op de dag van vandaag ontkend het slachtoffer om het leven te hebben gebracht."

Als volwassene bestraft

Hoewel de verdachte minderjarig is heeft justitie de rechtbank gevraagd om hem volgens het volwassenenstrafrecht te berechten. Het OM besloot daartoe vanwege de ernst van de zaak, de persoonlijkheid van de verdachte en de grote kans op herhaling.

Het OM denkt dat jeugd-tbs in dit geval niet afdoende is en wil daarom dat de verdachte in een tbs-kliniek voor volwassenen wordt behandeld. Wel zegt justitie dat de verdachte "qua ontwikkeling niet gelijk te stellen is aan een meerderjarige". Daarom is twee jaar celstraf geëist, de maximale celstraf in het jeugdstrafrecht. De rechtbank doet op 1 februari uitspraak.