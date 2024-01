In anderhalve dag meer dan 20.000 aanvragen voor Noodfonds Energie

In anderhalve dag tijd zijn er al meer dan 20.000 aanvragen gedaan voor het Tijdelijk Noodfonds Energie. Huishoudens met lage inkomens en een hoge energierekening hebben daar recht op, ze konden zich daar sinds gisteren voor aanmelden. Het aantal aanvragen was vorig jaar op de eerste dag 'slechts' 1700.

Voor de huishoudens die in aanmerking komen wordt zes maanden lang een deel van de energiekosten maandelijks betaald. De regeling is sinds dit jaar versoepeld, waardoor er meer huishoudens een beroep kunnen doen op het noodfonds. Ook is de aanvraagprocedure versimpeld, nadat deze vorig jaar voor veel mensen te ingewikkeld bleek te zijn.

Een woordvoerder van het Noodfonds laat weten dat al duidelijk was dat er grote interesse zou zijn voor de energiesteun. Zo'n 40.000 huishoudens hebben het fonds de afgelopen weken al laten weten geïnteresseerd te zijn. "Het energieprijsplafond is nu afgeschaft en er komt ook geen algemene energietoeslag meer", meldt de woordvoerder.

Het Noodfonds Energie geniet bekendheid en heeft zijn nut bewezen. Mede hierdoor verwacht demissionair minister Schouten van Armoedebeleid zo'n 70.000 aanvragen. Vorig jaar maakten in totaal zo'n 50.000 huishoudens gebruik van het energie-noodfonds, die samen 43,7 miljoen euro aan steun kregen.

60 miljoen beschikbaar

Voor het Noodfonds is 60 miljoen euro beschikbaar, waarvan 40 miljoen van de overheid komt en 20 miljoen van energiebedrijven. Indien nodig kunnen de overheid en de energieleveranciers nog eens 30 miljoen euro vrij maken.

Eenpersoonshuishoudens komen in aanmerking als ze bruto maximaal 3200 euro per maand verdienen. Voor samenwonenden is dat bedrag op gezamenlijk 4480 euro vastgesteld. Deze mensen krijgen financiële steun als de energierekening meer dan 8 tot 10 procent van het bruto inkomen beslaat, waarmee ze vallen binnen de term 'energiearmoede'.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, legt het fonds zes maanden lang het bedrag boven die 8 tot 10 procent van de rekening bij. Dat maken ze rechtstreeks over naar de energieleverancier, waarbij het niet uitmaakt welke leverancier iemand heeft.