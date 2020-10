Vuelta-directeur wil per se naar Madrid: 'Over drie weken zal het beter zijn'

Guillén weet het. "Ik ben er honderd procent van overtuigd dat we de finish halen, maar we kunnen niet achterover leunen. Niemand kan deze pandemie onder controle houden. Ik ben ook een mens. Ieder mens zou nerveus zijn, natuurlijk. We zullen zien hoe het gaat."

De realiteit is dat de 75ste Ronde van Spanje balanceert op een wankel koord. In de hoofdstad Madrid geldt al tien dagen de noodtoestand en mag niemand de stad in of uit vanwege de coronabesmettingen. En ook in het noorden, waar de Vuelta dit jaar grotendeels gereden zal worden, stijgt het aantal besmettingen. Maandagavond werd de regio Navarra op 'rood' gezet.

De woorden van de 48-jarige jurist, tevens hartstochtelijk supporter van Atlético Madrid, klinken geruststellend. "De cijfers geven aan dat de pandemie in Madrid aan het afnemen is. De Vuelta zou nu al in Madrid kunnen aankomen. En over drie weken helemaal."

Terwijl de Spaanse hoofdstad al weken op slot zit vanwege het extreem hoge aantal coronabesmettingen, begint vandaag de derde grote ronde in dit coronajaar. En als het aan koersdirecteur Javier Guillén ligt, wordt de ronde ook gewoon uitgereden. "De Vuelta zal starten in Irún en over drie weken aankomen in Madrid. Daar ben ik honderd procent van overtuigd."

De coronacrisis heeft al zijn wissel getrokken op deze Vuelta. Eigenlijk zou de Ronde van Spanje op 14 augustus van start zijn gegaan met een ploegentijdrit in Utrecht. Daarna zouden ook Den Bosch en Breda nog worden aangedaan.

Door die drie ritten ging eind april al een streep. "Dit jaar was het niet mogelijk om in Nederland te starten, maar onze relatie is best goed. We waren echt teleurgesteld dat de Vuelta niet in Utrecht kon starten. Het zou de enige stad in de wereld zijn geweest, die alle drie de grote ronden op bezoek had gekregen. Alle lijnen zijn open. Ik hoop dat we voor maart 2021 een besluit kunnen nemen om in Nederland te starten."

'Vuelta met publiek thuis'

De organisatie besloot geen vervangende ritten te zoeken. En dus begint de Vuelta op een dinsdagmorgen vanaf een kaal industrieterrein in Irún, de plek die je normaal alleen bezoekt om over te stappen van de Franse op de Spaanse trein.

Dat gebrek aan allure komt dit keer goed uit. Het is namelijk niet de bedoeling dat mensen de renners komen aanmoedigen. "Dit is geen Vuelta zonder publiek, dit is een Vuelta met publiek thuis."

Maar hoe doe je dat als een groot deel van de ronde plaatsvindt in het wielergekke noorden van Spanje? Denk maar aan de Tour de France, waar de flanken van de Peyresourde vol stonden met Spaanse wielerfans. Of beter gezegd, Baskische fans.