Martens met steun van Beckham nu wél klaar voor Ajax: 'Waren verrast hoe goed ze zijn'

"Laat ik vooropstellen dat we echt een offday hadden", zegt Lieke Martens. "Maar we waren ook een beetje verrast door hoe goed Ajax was. Nu zijn we voorbereid, we moeten beter voor de dag komen dan toen." 'Toen', dat was in de eerste speelronde van de Champions League, medio november. De Franse grootmacht kreeg - zonder de geblesseerde Martens - in de Johan Cruijff Arena een flinke tik op de neus van het jonge Ajax: 2-0. Bekijk de samenvatting van Ajax-PSG (2-0) hier:

In de eerste speelronde van de Champions League speelde Ajax voor 15.000 toeschouwers in de Johan Cruijff Arena tegen de Franse topclub Paris Saint-Germain. - NOS

De afgang in Amsterdam werkte als een wake-upcall voor het Franse sterrenteam, dat inmiddels in topvorm verkeert. De laatste zeven duels werden allemaal gewonnen. "Het is ons toen wel duidelijk geworden dat er iets moest veranderen om betere resultaten te boeken. Harder werken, vooral. Dat hebben we de afgelopen maanden zeker gedaan." "Op dit moment hebben we heel veel zelfvertrouwen, we scoren veel", zegt de aanvaller, die drie dagen geleden nog invaller was bij de 8-1 zege op Bordeaux. "Ik hoop dat we morgen ook weer een goede wedstrijd kunnen neerzetten." Beckham De speelsters van PSG werden daags voor het belangrijke treffen met Ajax toegesproken door David Beckham. De oud-speler van PSG benadrukte dat de Champions League alleen door een eensgezind team gewonnen kan worden.

"Beckham is natuurlijk een grootheid", vindt de 31-jarige Martens. "Het was fantastisch dat hij voor onze groep zijn ervaringen deelde. Dat zijn mooie momenten om naar hem te kunnen luisteren. Hopelijk kunnen we zijn verhaal meenemen naar het veld." Het optrommelen van de Engelse oud-topspeler onderstreept het belang dat PSG aan het duel met Ajax hecht. Van onderschatting zal morgen geen sprake zijn. Parc des Princes Ook het stadion waar woensdagavond gespeeld wordt, bewijst hoe serieus de Franse club de wedstrijd neemt. Het Parc des Princes vormt het decor voor PSG-Ajax, terwijl het eerder in de Champions League nog speelde in het kleinere Stade Jean Bouin. "Het is heel speciaal om in het Parc des Prince te mogen spelen", vindt PSG-coach Jocelyn Precheur. "De omvang van het stadion symboliseert de grootsheid van deze wedstrijd. We gaan er alles aan doen om nu wel te winnen en de vele supporters zullen ons daarbij helpen." Ook Martens kijkt ernaar uit om in het grote stadion (capaciteit 47.000,circa 8.000 kaarten verkocht) te spelen. "Als je kijkt op welke accommodatie we zijn, dan laat dat zien dat deze club het vrouwenvoetbal omarmt. Het is aan ons om morgen wat terug te doen."

PSG-Ajax bij de NOS De wedstrijd in de vijfde speelronde van de Champions League begint woensdag om 21.00 uur. Het duel wordt live uitgezonden op NPO3, in te volgen via een livestream en een liveblog op NOS.nl. Wie wil luisteren, kan afstemmen op Langs de Lijn op NPO Radio 1.