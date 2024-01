NBA-basketballer Thompson 25 duels geschorst voor overtreden dopingregels

De NBA heeft Tristan Thompson voor 25 wedstrijden geschorst. De 32-jarige speler van de Cleveland Cavaliers heeft de dopingregels overtreden door positief te testen op het gebruik van verboden middelen.

Het gaat om het groeihormoon ibutamoren en om SARM LGD-4033, een spierversterkend middel dat populair is in het fitness- en bodybuildingcircuit en dezelfde gewenste effecten heeft als anabole steroïden, maar dan zonder de bijwerkingen.

Veertien seizoenen

Thompson is al veertien seizoenen actief in de Amerikaanse profcompetitie, maar komt de laatste jaren weinig meer aan spelen toe. Op 12 september tekende hij een éénjarig contract bij Cleveland, de club waar hij de eerste negen seizoenen van zijn carrière speelde en in 2016 de NBA-titel veroverde.

De schorsing van Thompson gaat woensdag al in als Cleveland op bezoek gaat bij Milwaukee Bucks. Gedurende zijn schorsing ontvangt hij geen salaris.