Defensie heeft ruimte nodig: 'Natuur en munitieopslag zijn ideale combinatie'

Defensie heeft meer ruimte nodig en dat gaan burgers in de buurt van de uitgekozen plekken merken. Dat zei demissionair staatssecretaris Van der Maat van Defensie in de Tweede Kamer. Burgers en gemeenten worden zo veel mogelijk bij de besluitvorming betrokken en mogen de komende weken met ideeën komen. Defensie pakt de inspraak serieus aan, zegt Van der Maat. Hij reist op dit moment het land door om met regionale en lokale bestuurders te praten over de locaties die Defensie op het oog heeft. Ook worden er digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd voor burgers en mogen zij brieven insturen. "Mensen kunnen meedenken over bijvoorbeeld het meervoudig gebruik van die terreinen", zegt Van der Maat. "In Leeuwarden praten we al over zonnepanelen op het defensieterrein." Er zit volgens hem wel een grens aan de inspraak. "Het gaat gewoon schuren in Nederland", zegt Van der Maat. "Mensen kunnen begrijpen dat onze jachtvliegers meer uren moeten maken. Maar wie in Noord-Nederland woont zegt: doe dat dan in het zuiden, en andersom."

Waar wil Defensie uitbreiden? Er gaan de komende jaren miljarden euro's meer naar Defensie. De politiek vindt dat noodzakelijk omdat Nederland als NAVO-land naar verhouding te weinig meebetaalt en omdat de internationale dreiging, door bijvoorbeeld Rusland, toeneemt. In het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie staat welke activiteiten en locaties Defensie wil uitbreiden. Het gaat bijvoorbeeld om oefeningen met helikopters en explosieven, trainingen in bewoond gebied en munitieopslag. Ook heeft Defensie stikstofruimte nodig om te mogen bouwen. Daarnaast is er voor elke provincie een apart plan. In Groningen moet het schietterrein "voor dynamisch schieten met gebruik van voertuigen" worden uitgebreid. In Friesland komen er vanuit de vliegbasis Leeuwarden meer oefeningen boven zee, ook met drones.

Ook in de 'nieuwe' Tweede Kamer staat er een meerderheid achter de versterking van het defensieapparaat en de uitbreidingen die daarbij horen. "Defensie is ons schild dat al onze andere ambities mogelijk maakt", zegt BBB-Kamerlid en onderscheiden militair Gijs Tuinman. "Maar ook natuur, voedselproductie en de paardensport zijn ons dierbaar. Als we iedereen mee willen nemen, dan moet dit proces wel goed gaan."

Staatssecretaris Van der Maat in de Tweede Kamer - Foto: ANP

Tuinman doelt op "de hippische hotspot" bij het Limburgse dorp Ysselsteyn, waar Defensie vliegbasis De Peel wil heropenen. Burgers en natuurliefhebbers zijn daar al in het geweer gekomen. En ook in Zeewolde in Flevoland hebben agrarische families tijdens een informatieavond hun zorgen geuit over uitbreiding van defensielocaties in de omgeving. "Het is logisch dat er mensen zijn die schrikken", zegt PVV-Kamerlid Joeri Pool. "Maar Defensie mag niet gegijzeld gaan worden door rechtszaken van natuurclubs omdat er ergens een vogeltje rondvliegt."

Munitieopslag in een Natura 2000-gebied is een ideale combinatie: binnen een straal van drie kilometer mag er niemand komen. Christophe van der Maat, staatssecretaris van Defensie