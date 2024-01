Waarom viel treinverkeer rond Utrecht stil? Vier vragen over de grote storing

Een dag na de grote treinstoring rond station Utrecht Centraal zijn deskundigen van ProRail op zoek naar de precieze oorzaak van de problemen. Aan het begin van de avondspits raakte het treinverkeer gisteren ernstig ontregeld. Tienduizenden treinreizigers hadden last van de treinstoring rond het drukste treinstation van Nederland. Wat ging er mis en hoe kon dat gebeuren?

Wat ging er precies mis?

Om 16.54 uur was er gisteren een stroomstoring bij Abcoude, vlak onder Amsterdam. Normaal merkt het treinverkeer daar niet zoveel van, omdat het systeem dat de seinen en wissels aanstuurt werkt op twee zogeheten voedingen. Als de ene voeding het door een stroomstoring niet meer doet, neemt de andere het over.

Maar dat werkte dit keer niet en dus lag het systeem er eventjes helemaal uit. "Gelukkig duurde deze storing maar kort en was alles snel weer opgelost", zegt ProRail-woordvoerder Jeroen Wienen. "Eigenlijk was dat dus het probleem niet."

De storing in Abcoude had alleen wel iets anders veroorzaakt. Over het hele traject tussen Amsterdam en Utrecht, dat via Abcoude loopt, werkten allerlei systemen niet goed meer. "Het leek alsof er op alle sporen treinen stonden", zegt Wienen. "Dan is het spoor niet meer betrouwbaar en kan je geen treinen meer laten rijden."

Hoe het kon dat de relatief korte stroomstoring zoveel gevolgen had voor het gehele spoortraject onderzoekt ProRail nu. "Het probleem zal in een van de vele systemen zitten, maar de vraag is in welk systeem precies."

Waarom viel al het treinverkeer rond Utrecht stil?

De stroomstoring leidde dus tot problemen tussen Amsterdam en Utrecht. Maar waarom had dat ook grote gevolgen voor treinverkeer in andere richtingen? Volgens ProRail stonden sommige treinen door een eerdere storing in de richting van Arnhem al niet helemaal ideaal. Daar kwam bij dat er al snel een file ontstond van treinen die nog over het 'probleemtraject' moesten of juist daarvandaan kwamen.

"Deze file van treinen veroorzaakte al snel een logistieke puzzel", vertelt Wienen. "Sommige treinen vanuit Amsterdam naar Utrecht rijden bijvoorbeeld door naar Eindhoven. Maar als zo'n trein stil staat, kan dat niet meer. Dat geldt ook voor het personeel dat nodig is om die trein te laten rijden, dat zit dan vast."

Voor reizigers op station Utrecht Centraal was het gisteravond lang wachten: