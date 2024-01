Handballers sluiten teleurstellend EK af met gelijkspel tegen Portugal

De Nederlandse handballers hebben disndgamiddag het EK in Duitsland afgesloten met een 33-33 gelijkspel tegen Portugal. In Hamburg vochten beide teams een meeslepend duel uit dat tot de laatste seconden nog beide kanten op kon vallen.

Nederland had na vier nederlagen in de hoofdronde al geen kans meer op de halve finales van het EK. Kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs was na die laatste verliespartij eveneens niet meer mogelijk.