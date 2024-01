Politieactie in 5 landen om Nederlands bedrijf dat Ruslandsancties zou schenden

Aanleiding is recent onderzoek van Nieuwsuur. Daaruit kwam naar voren dat het bedrijf ETW-Tekhnologiya B.V. uit Voorschoten de spil is in het netwerk dat voor honderdduizenden euro's technologie voor laboratoria naar Rusland stuurt. Die producten staan deels op Europese sanctielijsten omdat Rusland ze nodig heeft vanwege de oorlog in Oekraïne.

De aangehouden personen zijn twee voormalige directeuren van het Nederlandse bedrijf en een medewerkster. Het gaat om oud-ceo's Freek S. en Hans D., die eerder tegen Nieuwsuur verklaarden niets te weten van illegale praktijken en zeggen "gebruikt" te zijn.

Het OM verdenkt de drie van het omzeilen en overtreden van de sanctiewetgeving. De technologische goederen die ze verstuurden kunnen volgens het OM ook voor militaire doeleinden gebruikt worden.

De eigenaar van ETW-Tekhnologiya, de Russische ondernemer Michail V., is niet opgepakt. De FIOD zegt wel naar hem op zoek te zijn, maar niet te weten waar hij zich bevindt.

De invallen in de vijf landen vonden al plaats op 9 januari. De acties werden tot nu toe stilgehouden omdat de verdachten tot vandaag in volledige beperkingen zaten en geen contact mochten hebben met de buitenwereld. Bij invallen zijn administratie, gegevensdragers en goederen in beslag genomen. Op de bankrekening van ETW is beslag gelegd.

Russische inlichtingendienst

Het OM en de FIOD doen geen verdere mededelingen over het ontdekte smokkelnetwerk, maar uit het onderzoek van Nieuwsuur was al gebleken dat het netwerk via ETW producten kocht zoals glazen behuizingen, CO2-sensoren, hydrometers en elektrische weerstanden. Die stuurden ze naar een magazijn in Letland. Vanuit daar gingen de producten de grens over naar Rusland.

Zowel het Nederlandse exportbedrijf ETW, het magazijn in Letland als het ontvangende bedrijf in Rusland zijn gelieerd aan Michail V. Aan zijn Russische bedrijf zijn ook weer een aantal ondernemingen en onderzoeksinstituten te linken die op sanctielijsten van de Europese Unie staan. Het gaat onder andere om dochterondernemingen van wapenfabrikant Rostec en staatsoliebedrijf Rosneft.

Bekijk hier hoe de bedrijven van V. aan elkaar verbonden zijn: