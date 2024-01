Tekort aan geneesmiddelen in Nederland vorig jaar groter dan ooit

Het tekort aan geneesmiddelen in Nederland was in 2023 groter dan ooit, zegt apothekersorganisatie KNMP. Uit onderzoek van de organisatie blijkt dat 5 miljoen van de 13 miljoen medicijngebruikers in Nederland daar de gevolgen van hebben ervaren.

In totaal registreerde de organisatie 2292 keer een tekort in 2023, een forse stijging ten opzichte van een jaar eerder, toen het aantal tekorten 1514 was. De KNMP registreert officieel een tekort als een medicijn minimaal veertien dagen landelijk niet verkrijgbaar is. Het gemiddelde medicijntekort duurde vorig jaar 107 dagen.

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor de tekorten, zegt de KNMP. In 56 procent van de gevallen werd er geen oorzaak opgegeven door de fabrikant. In andere gevallen is er sprake van onder meer distributie- en productieproblemen of een toegenomen vraag.

Voorkeursmiddel

Volgens de branchevereniging speelt echter ook mee dat Nederland door lage prijzen en het relatief beperkte inwoneraantal niet als een aantrekkelijke markt worden gezien voor de fabrikanten.

Dat heeft te maken met het preferentiebeleid, wat inhoudt dat zorgverzekeraars een voorkeur hebben voor bepaalde geneesmiddelen. Als er meerdere geneesmiddelen zijn met dezelfde werkzame stof, kunnen zorgverzekeraars een van die geneesmiddelen aanwijzen als voorkeursmiddel.

De KNMP wil daarom dat het preferentiebeleid aangepast wordt, zodat er meer ruimte ontstaat voor fabrikanten. Ook wil de brancheorganisatie dat er op de langere termijn meer productie van medicijnen in Europa of Nederland zelf gaat plaatsvinden.