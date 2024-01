Dode en gewonden bij ongeluk boerenbarricade in Zuid-Frankrijk

Bij een blokkade die was opgeworpen door protesterende boeren in het zuiden van Frankrijk is een vrouw om het leven gekomen. Haar man en dochter raakten zwaargewond.

Het ongeval gebeurde vanochtend vroeg op de RN20 in het departement Ariège. De drie stonden bij de blokkade en werden geraakt door een auto, nadat die eerst tegen een muur van strobalen aan was gereden die boeren op de weg hadden neergezet.

Het 35-jarige slachtoffer overleed ter plekke. Ze had met haar man een veeteeltbedrijf, melden lokale media. Haar man is zwaargewond en de toestand van de 14-jarige dochter is volgens de autoriteiten "zorgelijk". Zij is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de auto zijn aangehouden voor verhoor.

Geen verlichting

De Franse krant Le Monde meldt dat de drie inzittenden uit het buitenland komen. Het vermoeden is dat ze niet expres tegen de barricade zijn aangereden, maar dat ze ondanks de aanwijzing dat de weg was afgesloten toch waren doorgereden. Het is onduidelijk om wat voor aanwijzing het precies ging. Verder was er geen verlichting op dat punt van de weg.

De bestuurder van de auto was niet onder invloed van drank of verdovende middelen, schrijft Le Figaro. Volgens de Franse krant hebben de drie inzittenden de Armeense nationaliteit.

Na het ongeluk zei departementsbestuurder Simon Bertoux dat de blokkade moest worden opgeheven "uit respect voor de familie". Premier Attal sprak op X zijn medeleven uit. "Vandaag zijn al onze boeren in rouw. Onze natie is geschokt en verenigd", schrijft Attal. "Boer zijn betekent onvermoeibaar werken. Ze werken voor ons, voor de Fransen. Wij staan en blijven aan hun zijde."

Gele hesjes

Elders in Frankrijk gaan de boerenprotesten door. Op een handvol plekken zijn wegen geblokkeerd en zijn er files. Op de plekken waar wordt geprotesteerd zijn enkele tientallen mensen aanwezig.

De afgelopen weken hebben boeren als protest op veel plaatsen verkeersborden ondersteboven gezet. Boeren maken zich zorgen over de brandstofprijzen, hoge kosten en de voedselprijzen. Ook is er onvrede over regelgeving.

De regering van president Macron tracht de zorgen van boeren weg te nemen en zo te voorkomen dat hun woede zich uitbreidt tot een bredere beweging, zoals in 2019 gebeurde met de gele hesjesprotesten.