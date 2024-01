Twee gewonden bij grote brand bij havenbedrijf in Harlingen

Bij een havenbedrijf in Harlingen woedt een grote brand in een loods. Twee mensen zijn gewond geraakt.

De uitslaande brand brak uit aan de Korte Lijnbaan. De twee mensen die gewond zijn geraakt, zijn ter plekke door ambulancepersoneel nagekeken. Zij hoefden niet naar het ziekenhuis, meldt de veiligheidsregio. Het is niet bekend hoe ze gewond zijn geraakt. Medewerkers van het havenbedrijf zijn elders op het terrein opgevangen.

Vanwege de rook is in de omgeving een NL-Alert verstuurd. De veiligheidsregio roept mensen op om niet in de rook te gaan staan. Mensen die in de buurt wonen of werken, wordt aangeraden om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen.

Bij de brand komt veel rook vrij: