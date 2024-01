Kamer trekt extra miljoenen uit voor spoorknelpunt Meppel-Zwolle

Er komt meer geld om het spoorknelpunt tussen Meppel en Zwolle aan te pakken. De Tweede Kamer heeft een voorstel aangenomen om 40 miljoen euro extra uit te trekken waarmee problemen voor reizigers tussen het noorden en midden van het land kunnen worden aangepakt.

Alle treinen die tussen het noorden en midden van het land rijden, gaan via het traject Meppel-Zwolle. Vaak zijn er storingen op deze route, gemiddeld negen uur per week. Tussen september en nu waren er ruim zeventig storingen op het traject, waarmee de verbinding tussen deze regio en de rest van het land wordt afgesneden.

Wissels en een perron

Vorige week kwamen bestuurders uit betrokken regio's naar Den Haag om aandacht te vragen voor het probleem. Vandaag bleek dat NSC, VVD, BBB, D66 en JA21 een voorstel van de ChristenUnie, GroenLinks-PvdA en het CDA voor extra geld steunen.

Het geld is bedoeld voor de aanleg van onder meer een extra perron en extra wissels. Eerder was er al 35 miljoen euro voor beschikbaar gesteld, maar er was nog 40 miljoen euro nodig.