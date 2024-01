Duitse muziekproducent achter Boney M. en Milli Vanilli overleden

De Duitse muziekproducent en zanger Frank Farian is op 82-jarige leeftijd overleden, meldt zijn familie. Hij stierf in de Amerikaanse stad Miami, waar hij woonde.

Farian is in Duitsland bekend als zanger van de hit Rocky. Zijn grootste succes had hij achter de schermen, als oprichter van de muziekgroep Boney M., die vooral eind jaren 70 en in de jaren 80 iconische hits scoorde als Sunny, Rivers of Babylon, Rasputin en Daddy Cool. De groep verkocht meer dan 150 miljoen platen.

Farian, die in 1941 werd geboren als Frans Reuther, was eigenlijk kok. "Omdat ik altijd honger had en dacht dat ik altijd iets wilde eten", zei hij ooit. Zijn grootste succes had hij echter als producent. "Het succes was een enorme verrassing", zei hij ooit tegen het Duitse persbureau DPA. "Ik dacht altijd dat het mij niet zou lukken."

Enorme zwendel

Onomstreden was Farian zeker niet. Hij zat ook achter het Duits-Franse duo Milli Vanilli. Dat leek een niet te stoppen succes, met meer dan 30 miljoen verkochte platen en hits als Girl You Know It's True en Girl I'm Gonna Miss You. Maar die nummers zijn ook onlosmakelijk verbonden aan misschien wel het grootste schandaal uit de geschiedenis van de popmuziek.

De twee voormannen Fab Morvan en Rob Pilatus bleken helemaal niet zelf te zingen en bij optredens te playbacken. Het schandaal kwam aan het licht tijdens een optreden op MTV, toen het bandje haperde en het zinnetje Girl you know it's maar bleef spelen. Jeugdvrienden Morvan en Pilatus hadden naar later bleek zelf geen noot gezongen. Farian en andere zangers hadden alles ingezongen.

Ook Boney M. was in dat licht niet onomstreden, want ook voor die groep zong Farian vooral zelf veel in. De Arubaanse voorman van de groep, Bobby Farrell, zong zelf niet. Hij was vooral gekozen vanwege zijn uitstraling en zijn danskwaliteiten. Farrell overleed in 2010.

Uiteindelijk gingen er naar schatting meer dan 800 miljoen platen over de toonbank waar Farian op enigerlei wijze bij betrokken was. Toen hij 80 jaar werd zei hij: "Bijna alles is mij gelukt. Ik leef de American Dream op z'n Duits."