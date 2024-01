Amsterdamse (84) die overleed na brand had ook steekwonden, man (90) zit vast

De politie vermoedt dat een vrouw van 84 die vorige week in Amsterdam-West overleed door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar 90-jarige medebewoner zit vast als verdachte.

De hulpdiensten kregen vorige week vrijdagochtend de oproep om naar de woning in de Van Speijkstraat te komen vanwege brand. De bewoonster lag zwaargewond in de woning. Een dag later overleed ze aan haar verwondingen.

Echtpaar

De politie meldt vandaag dat de vrouw ook steekwonden had. De gearresteerde man - volgens stadszender AT5 haar echtgenoot - wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident en het aansteken van de brand.

De verdachte werd kort na de brand aangehouden en is gisteren voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die oordeelde dat de man nog zeker twee weken blijft vastzitten.