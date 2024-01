Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema maakt kans op Oscar

De Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema is genomineerd voor een Oscar voor Oppenheimer. Het is een van de dertien nominaties voor de film over wetenschapper Robert Oppenheimer.

Het is de tweede Oscarnominatie voor Van Hoytema, die in 2018 ook al kans maakte met zijn camerawerk in Dunkirk, eveneens een film van Christopher Nolan. De laaste Nederlander die tot nu toe een Oscar won, was Michael Dudok de Wit in 2000 voor de korte animatie Father and Daughter.

Regisseur Nolan maakt zelf ook kans op de belangrijkste filmprijs. Zijn biopic over Robert Oppenheimer, die ook wel de vader van de atoombom wordt genoemd, maakt verder nog kans op bijvoorbeeld prijzen voor Beste Film en Beste Script. Ook werden acteurs Cillian Murphy, Robert Downey Jr. en Emily Blunt genomineerd in de categorieën Beste Acteur, Beste Mannelijke Bijrol en Beste Vrouwelijke Bijrol.