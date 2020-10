Man van 23 doodgeschoten in Amsterdam, politie doet getuigenoproep

In Amsterdam is vannacht een man doodgeschoten. Hij werd rond 02.00 uur onder vuur genomen in stadsdeel Nieuw-West. Het slachtoffer overleed een paar uur later in het ziekenhuis.

Er zou meerdere keren op de 23-jarige man zijn geschoten. Getuigen hadden een melding gedaan dat een man bloedend op straat lag. Ze zeiden meerdere knallen te hebben gehoord.

De politie kan nog niet zeggen of er een of meerdere daders zijn. Ook over een motief is nog niets bekend. De politie is op zoek naar mensen die iets verdachts hebben gezien en mogelijk beelden hebben gemaakt. Zeker twintig rechercheurs werken aan de zaak.