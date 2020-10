In Amsterdam is een man in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, nadat hij rond 02.00 uur werd neergeschoten in stadsdeel Nieuw-West. Volgens de politie zijn er twee verdachten na het schietincident te voet gevlucht.

Er zou meerdere keren op de man zijn geschoten. De recherche is een onderzoek gestart. De plek rond het grasveld waar de man werd aangetroffen, werd afgezet.

Getuigen worden opgeroepen zich te melden.