COA moet aantal asielzoekers in Ter Apel terugbrengen naar 2000

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moet het aantal asielzoekers dat in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijft terugbrengen tot 2000. De opvangorganisatie krijgt hier vier weken de tijd voor. Dat heeft de rechter beslist in een kort geding dat was aangespannen door de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt.

Weet het COA het aantal asielzoekers niet binnen vier weken tot 2000 terug te brengen, dan moet de opvangorganisatie een dwangsom betalen van 15.000 euro voor iedere dag dat het die grens overschrijdt, tot een maximum van 1,5 miljoen euro is bereikt.

Westerwolde had in het kort geding geëist dat het het COA zich houdt aan het in 2010 afgesproken maximum van 2000 asielzoekers in de opvanglocatie en had een dwangsom van 25.000 euro per dag geëist.

Honderden mensen te veel

Sinds november verblijven er structureel honderden mensen meer in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens Westerwolde en negen andere gemeenten voldoet de opvang daardoor niet aan de eisen van hygiëne en is het er fysiek onveilig. Ook de Inspectie Justitie en Veiligheid concludeerde begin december al dat de veiligheid in het geding is. Vandaag zijn er volgens de burgemeester 2230 mensen op de opvanglocatie aanwezig, 230 te veel.

De rechter is het met Westerwolde eens dat het COA meer opvanglocaties elders zal moeten regelen, om ervoor te zorgen dat de druk op Ter Apel vermindert.

Emotioneel

Het kort geding volgde op vele vergeefse gesprekken tussen de gemeente en het COA. Ook een bemiddelingstraject onder leiding van de Nationale ombudsman kon de partijen niet nader tot elkaar brengen.

Burgemeester Velema van Westerwolde werd eerder deze maand tijdens de behandeling van het kort geding zichtbaar geëmotioneerd. "Dit raakt ook de medewerkers van het COA, ook de asielzoekers. Deze emotie komt voort uit onmacht. Al ga ik daar niet over, ik voel mij daar wel verantwoordelijk voor."