Verdachten moord Peter R. de Vries hullen zich in stilzwijgen

De negen mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries zwijgen in alle toonaarden. Vandaag begon in Amsterdam opnieuw de inhoudelijke behandeling van het proces. De verdachten wilden op geen enkele vraag antwoord geven.

De meeste mannen worden ook verdacht van deelname aan een criminele organisatie met als doel het plegen van terroristische misdrijven. Het OM beschouwt de aanslag op De Vries als een terroristische daad, omdat het de bedoeling zou zijn geweest om de samenleving angst aan te jagen.

De meeste verdachten wilden niet op de beschuldigingen reageren. "Ik beroep me op mijn zwijgrecht", zei Delano G., de vermoedelijke schutter. Net als veel anderen liet hij blijken dat hij tijdens de rest van het proces ook niets zal zeggen.

Een enkeling sprak de beschuldigingen tegen, zoals Erickson O. Hij stond volgens het OM op de uitkijk tijdens de aanslag. "Ik heb mij niet schuldig gemaakt aan de moord op Peter R. de Vries", zei hij. "Ik wist niet wie hij was en dat hij een bekend persoon was. Ik heb met niemand samengewerkt of informatie doorgeven over hem, waar hij was of waar hij naartoe liep. Ik heb hem ook niet gefilmd nadat hij was neergeschoten en ik heb ook geen beelden verspreid."

Advocaten

Vanochtend mochten advocaten vragen stellen aan de verdachten. Bijvoorbeeld of ze elkaar kenden of met elkaar hebben samengewerkt. Dat zou kunnen leiden tot ontlastende verklaringen, maar ook daarover lieten de mannen niets los.

Steeds opnieuw klonk het woord "zwijgrecht" door de zaal. Zelfs algemene vragen wilden de verdachten niet beantwoorden, zoals in welk land ze zijn opgegroeid of waar ze op school hebben gezeten. De advocaten gaven het al snel op.

Ludgardo S. probeerde als enige ook een paar vragen te stellen aan zijn medeverdachten. "Hebben wij ooit contact gehad over de moord op Peter R. de Vries?", vroeg hij aan verschillende anderen. Ook hier luidde het antwoord steeds: "Zwijgrecht."

Tweede keer

Vanmiddag zal de rechtbank de bevindingen uit het dossier voorhouden aan de verdachten. De rechtbank waarschuwde de aanwezige nabestaanden van Peter R. de Vries dat daar schokkende beelden en teksten bij zitten.

Het is de tweede keer dat het proces wordt behandeld. In 2022 eiste het OM al levenslang tegen Delano G. en Kamil E. voor hun rol bij de moord. Vlak daarna kwam het onderzoek in een stroomversnelling en kon de politie nieuwe verdachten oppakken. Omdat inmiddels een van de rechters was geëmigreerd, kon de zaak niet verder en moest het proces over.