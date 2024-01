Transfer binnen radiowereld: Ekdom en NPO Radio 2-duo naar Veronica

"Een programma maken op Radio Veronica was mijn droom toen ik 12 jaar oud was", zegt Ekdom. "En nu 34 jaar later gaat dat eindelijk gebeuren." Hij noemt het de spannendste en meest risicovolle stap die hij ooit heeft gemaakt, naar de zender die volgens hem "op dit moment een beetje de underdog is".

Veronica krijgt ook een nieuwe middagshow: Wouter van der Goes en Frank van 't Hof vertrekken bij NPO Radio 2 en gaan het tijdslot 16.00-19.00 uur vullen bij de commerciële radiozender. Wanneer de twee nieuwe programma's van start gaan, wordt nog bekendgemaakt. Van 't Hof schrijft op Instagram dat de show in de zomer begint.

Gerard Ekdom gaat de nieuwe ochtendshow presenteren op Radio Veronica. Hij maakt de overstap van Radio 10, waar hij zes jaar geleden aan de slag ging met zijn ochtendshow Ekdom in de Morgen. Daarvoor werkte hij al sinds 1998 bij NPO 3FM en later bij NPO Radio 2.

Van der Goes en Van 't Hof vormden al enkele jaren een duo op de vrijdagmiddag. Daarnaast had elk zijn eigen programma in de avond. Van der Goes zegt dat de twee veel geleerd hebben bij NPO Radio 2. Ook hij zegt de overstap spannend te vinden, "maar wij geloven heel sterk in een radiozender zoals wij die met elkaar gaan opbouwen".

Daarbij maakt Veronica ook bekend dat Rob Stenders bij de zender blijft. Ook hij stapte enkele jaren geleden over van NPO Radio 2 om dj en zendermanager van de commerciële omroep te worden, maar het management heeft hij inmiddels losgelaten. In de nieuwe programmering blijft hij De Bonanza presenteren.

NPO Radio 2 en Radio 10 zijn twee van de drie best beluisterde zenders van Nederland. Met

Radio Veronica gaat het minder goed: die zender maakte afgelopen jaar een daling door en haalde in de tweede week van januari slechts 1,6 procent marktaandeel. Met het aantrekken van grote namen hoopt de zenderleiding het tij te kunnen keren.