Barça-voorzitter woedend na optreden VAR bij Real: 'Een schande wat daar gebeurde'

De voorzitter van FC Barcelona, Joan Laporta, is woedend over de prestaties van het scheidsrechterkorps tijdens de wedstrijd van hun eeuwige rivaal Real Madrid tegen Almería, afgelopen zondag. "Wat daar is gebeurd is een schande", zegt hij in de Spaanse krant Mundo Deportivo.

Laporta doelt op het feit dat Real Madrid de VAR aan zijn zijde had bij drie controversiële beslissingen in de wedstrijd die door de Koninklijke met 3-2 werd gewonnen. Real Madrid kreeg namelijk een discutabele penalty, zag een 1-3 achterstand voorkomen worden door de scheidsrechter en de 2-2 van Vinícius Júnior, mogelijk gemaakt met de arm, werd na ingrijpen van de VAR alsnog goedgekeurd.

'Lastig punten inlopen'

"Wat er in Bernabéu is gebeurd is een schande. Ik denk dat het lastig wordt punten in te lopen op Real als de VAR fouten blijft maken", zegt de president van de club. Hij vraagt dan ook om opheldering bij de scheidsrechters.

"Als ze geen toelichting geven, houden we daar een slecht gevoel aan over. Dan komen ze hun verplichtingen niet na", zegt de voorzitter die eind vorig jaar zelf is aangeklaagd in het onderzoek naar mogelijke omkoping rond de aanstelling van scheidsrechters in het Spaanse voetbal.

Barcelona staat na twintig wedstrijden op de derde plek, zeven punten achter rivaal Real en acht punten achter Girona, dat nu koploper is in Spanje.