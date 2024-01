Madrid keert na 45 jaar terug op Formule 1-kalender met gedeeltelijk stratencircuit

De Grote Prijs van Spanje verhuist per 2026 van Barcelona naar Madrid. De organisatie van de Formule 1 is met de Spaanse hoofdstad een contract voor tien jaar overeengekomen.

Daarmee keert de Formule 1 na 45 jaar terug naar Madrid, dat in 1981 voor het laatst een Formule 1-race organiseerde. Sinds 1991 was de GP van Spanje op het circuit van Montmeló nabij Barcelona, maar dat contract loopt in 2026 af. Barcelona is nog wel in gesprek over een potentiële tweede Spaanse Grand Prix naast die van Madrid.

Bij de Madrileense Grand Prix, waarin twintig bochten zijn opgenomen, zal er deels over een stratencircuit geracet worden.