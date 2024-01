Djokovic knokt zich langs Fritz en is voor elfde keer halvefinalist Australian Open

Novak Djokovic is voor de elfde keer doorgedrongen tot de halve finales van de Australian Open. De Serviër, die het toernooi in Melbourne tien keer won, worstelde zich in bijna vier uur langs Taylor Fritz, de mondiale nummer twaalf: 7-6 (3), 4-6, 6-2, 6-3.

Djokovic en Fritz stonden al voor de negende keer tegenover elkaar en voor de negende keer trok de nummer één van de wereld aan het langste eind. De tien voorgaande keren dat Djokovic de halve finales haalde, zette hij ook het toernooi op zijn naam.

Djokovic mist kansen

De Serviër kreeg in de eerste twee sets weinig grip op de sterk serverende Fritz. Hij maakte het zichzelf behoorlijk lastig door veel kansen te missen.

Zo liet hij in de zestien minuten durende eerste game drie breekkansen onbenut, miste hij er in het vervolg nog eens vijf, maar won hij dankzij een sterke tiebreak na 84 minuten toch de set.