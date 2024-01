Arrestaties in Venezuela wegens 'westers moordcomplot' tegen president Maduro

In Venezuela zijn 32 burgers en militairen gearresteerd voor betrokkenheid bij een "door het Westen gesteund complot" om president Maduro te vermoorden. Dat heeft de openbaar aanklager van Venezuela bekendgemaakt.

Aan de aanhoudingen gingen volgens de autoriteiten maanden van onderzoek vooraf. Behalve Maduro was ook minister Padrino van Defensie een doelwit voor de samenzweerders, zei openbaar aanklager Saab, een aanhanger van Maduro, op een persconferentie.

Volgens Saab worden de verdachten onder meer beschuldigd van verraad. Ook hebben ze allemaal "een bekentenis afgelegd en informatie over de plannen gegeven", zei Saab.

Of er daadwerkelijk een complot was, is niet duidelijk. De openbaar aanklager legde geen harde bewijzen op tafel die de beschuldigingen ondersteunen.