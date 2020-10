Veiligheidsregio's eens over strengere handhaving coronaregels

Politie en boa's gaan strenger handhaven op de naleving van coronaregels. Dat hebben de voorzitters van de veiligheidsregio's en minister Grapperhaus gisteravond afgesproken. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad zegt dat de handhaving wordt "aangetrokken".

Strengere handhaving gaat leiden tot meer boetes, maar eerst waarschuwen blijft het uitgangspunt. Tot nu toe werd vooral gehandhaafd op excessen, maar nu komt er extra aandacht voor groepsvorming en het alcoholverbod, zegt Bruls.

Waarschuwingen bijgehouden

Politie en boa's gaan vanaf nu ook waarschuwingen noteren. Bij een tweede overtreding weten de handhavers dan dat er eerder al een waarschuwing is afgegeven.

Ook komt er een 'landelijk kader' voor de handhaving. "We willen meer uniformiteit en eenheid in de handhaving door politie en boa's", aldus minister Grapperhaus. Volgens hem is dat nodig om te voorkomen dat er regionale verschillen ontstaan, zoals de afgelopen maanden weleens gebeurde. "We hebben in deze gedeeltelijke lockdown behoefte aan duidelijkheid en helderheid."

Ergernis over feestje

Vorige week werden de coronaregels aangescherpt. Kort voor die aanscherping was er nog veel ergernis over onder meer een feestje in een horecazaak in Den Haag. Op sociale media doken beelden op van een partytent met daarin mensen die de laatste openingsdag van de horeca aan het vieren waren.

Het café in Den Haag kreeg een boete voor het overtreden van de coronaregels: