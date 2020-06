China voert omstreden wet door: 'Einde van Hongkong zoals we dat kennen'

Het wordt mogelijk om mensen die in de stad zijn opgepakt over te leveren aan het Chinese rechtssysteem. Hoe ver dat gaat is nog onduidelijk. Er wordt gevreesd dat er levenslange straffen opgelegd kunnen worden.

Met de wet wil Peking een einde maken aan de langdurige onrust in Hongkong. Sinds maart vorig jaar wordt er massaal gedemonstreerd in de stad tegen de groeiende invloed van China. Met de nieuwe wet wordt het streven naar afscheiding, buitenlandse inmenging en staatsondermijnende activiteiten in Hongkong verboden.

Tegenstanders van de veiligheidswet reageren teleurgesteld. Joshua Wong, een van de oprichters van de pro-democratische paraplu-beweging en van Demosisto, een politieke partij die staat voor vergaande zelfbeschikking, zegt te stoppen met zijn politieke activiteiten. Ook andere partijleden beëindigen hun werkzaamheden. "Ze vinden het echt te gevaarlijk worden en ze zeggen ook dat dit het begin van het einde is van het Hongkong dat we kenden."

Volgens correspondent Sjoerd den Daas komt de wet voor niemand meer als een verrassing, maar wel de snelheid waarmee hij is aangenomen. Het is ook nog onduidelijk wat er precies in staat, alleen de hoofdlijnen zijn bekend, de details komen waarschijnlijk later vandaag. De wet richt zich zich tegen gedrag of acties die de staat omver zouden kunnen werpen, tegen terrorisme, separatisme, samenspannen met buitenlandse krachten, zegt Den Daas in het NOS Radio 1 Journaal. "Het zijn allemaal hele brede, vage termen. Ik verwacht niet dat het heel veel specifieker zal worden in de definitieve tekst, juist ook omdat deze wet heel afschrikwekkend moet zijn naar de Hongkongers toe. Hij moet zo vaag mogelijk zijn zodat hij zo breed mogelijk toegepast kan worden."

Volgens Amnesty International is de veiligheidswet de grootste bedreiging voor de mensenrechten in de geschiedenis van de stad.

Tijdens de overdracht van Hongkong, 23 jaar geleden, was wel afgesproken dat er veiligheidswetgeving moest komen, maar daar zou Hongkong zelf zorg voor dragen. De wet komt nu volledig vanuit Peking, het parlement van Hongkong is er niet formeel bij betrokken.

Den Daas: "Activisten in Hongkong zeggen: dit is echt het einde van 'één land, twee systemen' zoals we dat kenden. Hongkong maakt nu ook echt qua systeem meer deel uit van China, want als het aankomt op wie er over die wet gaat, is dat niet langer de Hongkongse rechter maar is dat Peking."

Vorig jaar gingen honderdduizenden betogers de straat op in Hongkong om te protesteren tegen de Chinese inmenging. Den Daas betwijfelt of die zich morgen, wanneer traditiegetrouw een protestmars wordt gelopen, weer zullen laten zien. "Er zijn grote beperkingen afgekondigd. Er is geen toestemming verleend voor protesten en er is veel politie op straat. Ik denk dat het niet zo grootschalig zal worden als in de afgelopen jaren."

Tegenstanders hebben ook geen idee hoe de wet precies geïnterpreteerd gaat worden. "Ben je al strafbaar op het moment dat je je uitspreekt tegen die wet? Ik denk dat veel mensen even wachten hoe de wet gaat landen."