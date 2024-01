Doden en gewonden door nieuwe Russische aanvallen op Oekraïense steden

Bij Russische raketaanvallen op Oekraïne zijn vannacht zeker drie mensen om het leven gekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Dat melden Oekraïense functionarissen. Ook is er schade aan diverse flatgebouwen.

De gouverneurs van de regio's Dnjepropetrovsk en Charkiv melden dat er in hun regio iemand om het leven is gekomen bij de aanvallen.

Ook in de hoofdstad Kyiv viel een dode. Ook zijn er volgens burgemeester Klitsjko zeker zeven gewonden, onder wie een jongen van 13. In verschillende woongebouwen is er door de aanvallen brand uitgebroken. Ook is er schade aan auto's.

Zoektocht naar overlevenden

In Charkiv, de tweede stad van het land, is een deel van een flat vernietigd, zegt burgemeester Terekhov op Telegram. Reddingswerkers zoeken in het puin naar overlevenden, zo meldt hij. Ook is er in een deel van de stad geen elektriciteit en geen water.

Een andere functionaris zegt dat er in de regio Charkiv elf mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Twee vrouwen zijn volgens functionaris Oleh Synjehoebov ernstig gewond geraakt.