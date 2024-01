Eigenwijze staat New Hampshire bepaalt lot Nikki Haley

Het is erop of eronder voor Nikki Haley bij de Republikeinse voorverkiezingen vandaag in de Amerikaanse staat New Hampshire. Als ze erin slaagt Donald Trump te verslaan, of in zijn kielzog te varen, blijft ze in de race om de Republikeinse presidentskandidaat te worden. Blijft ze ver achter, dan heeft Trump geen enkele serieuze tegenstander meer over binnen de Republikeinse Partij.

Haley zat Trump op de hielen maar inmiddels is hij uitgelopen, in één peiling tot 16 procent voorsprong. Er is daarin nog geen rekening gehouden met de uitschakeling van Trumps andere rivaal Ron DeSantis. De gouverneur van Florida gooide zondag de handdoek in de ring.

De ultraconservatieve DeSantis had alle 99 counties van Iowa bezocht en tientallen miljoenen dollars aan spotjes uitgegeven in de behoudende staat. Hij pakte er weliswaar de tweede plaats maar kreeg maar 21 procent van de stemmen, veel minder dan Trumps 51 procent. DeSantis steunt nu Trump, waardoor de ex-president in New Hampshire nu ook op stemmen van de aanhangers van zijn voormalige opponent kan rekenen.

New Hampshire is de bepalende staat voor Haley. Zij heeft al haar pijlen gericht op de zogenoemde Granite State. Zo'n 40 procent van de inwoners staat daar geregistreerd als onafhankelijke kiezer. Zij mogen ook aan de Republikeinse voorverkiezingen deelnemen. Het grootste deel van deze groep neigt naar Haley, zo blijkt uit peilingen. Maar onder geregistreerde Republikeinen is Trump veruit het populairst.