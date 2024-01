21 militairen gedood in Gaza, zwaarste Israëlische verlies sinds begin grondoffensief

Het is het dodelijkste incident aan Israëlische kant sinds het begin van het grondoffensief. In totaal zijn er volgens het Israëlische leger nu zeker 220 militairen om het leven gekomen.

In het midden van de Gazastrook zijn gisteren zeker 21 Israëlische militairen om het leven gekomen, maakt het Israëlische leger vanochtend bekend. Ze kwamen om toen twee gebouwen instortten na een explosie. - NOS

Volgens Israëlische media waren de militairen bezig met het neerleggen van explosieven om de twee gebouwen te verwoesten, toen een Palestijn met een raketwerper een granaat afvuurde op een tank die in de buurt stond. De ontploffing leidde ertoe dat de explosieven ook afgingen, waardoor de twee gebouwen instortten, terwijl de militairen nog binnen waren.

'Pijnlijke ochtend'

Het incident gebeurde rond 16.00 uur lokale tijd in Maghazi, op zo'n 600 meter van de grens, ter hoogte van de kibboets Kissufim. Reddingswerkers zijn urenlang bezig geweest om lichamen onder het puin vandaan te krijgen.

Premier Netanyahu zegt om de doden te rouwen en zegt dat het leger zal blijven vechten tot de "absolute overwinning" behaald is. Hij voegt daaraan toe dat gisteren "een van de zwaarste dagen sinds het uitbreken van de oorlog" was.

Minister Gallant van Defensie spreekt van een "moeilijke en pijnlijke ochtend". Hij zegt mee te leven met de families van de gesneuvelde reservisten. "Dit is een oorlog die de toekomst van Israël voor de komende decennia zal bepalen. De dood van de soldaten dwingt ons om de doelen van deze strijd te bereiken."

Grenshek herbouwen

Het Israëlische leger zegt dat de militairen bezig waren met het vernietigen van de gebouwen om de grensafscheiding te herstellen. Die werd op 7 oktober vernield bij de terreuraanvallen van Hamas waarbij ruim 1100 Israëliërs en buitenlanders werden vermoord. Ook werden zo'n 250 mensen uit Israël als gijzelaar meegenomen naar de Gazastrook, van wie er in de loop van de tijd 110 zijn vrijgelaten.

Bij Israëlische aanvallen vanuit de lucht en vanaf de grond en zee zijn aan Palestijnse zijde sinds het begin van de oorlog volgens Hamas meer dan 25.000 doden gevallen.

Druk op Israël neemt toe

De families van de gijzelaars hebben bij de Israëlische regering aangedrongen op een staakt-het-vuren, omdat ze vrezen dat de tijd dringt om hun geliefden levend thuis te krijgen. Tientallen familieleden drongen gisteren een bijeenkomst van het parlement binnen en eisten een oplossing voor hun situatie. Ze vinden dat de regering te weinig doet om de gijzelaars vrij te krijgen.

Het stijgende dodental en de erbarmelijke humanitaire situatie in de Gazastrook leiden ertoe dat de internationale druk op Israël toeneemt om het offensief af te schalen en een weg te creëren voor een tweestatenoplossing. Ook de Verenigde Staten, die Israël militair ondersteunen, pleiten opnieuw voor een tweestatenoplossing.

Egypte boos

Premier Netanyahu is dat niet van plan en vindt juist dat Israël de operatie moet uitbreiden. Hij zegt dat de strijdkrachten uiteindelijk ook de controle moeten hebben over de Gazaanse kant van de grens met Egypte, waar honderdduizenden gevluchte Palestijnen in overvolle VN-opvangkampen zitten.

Egypte wijst dat af. Een regeringsfunctionaris zei gisteren dat een dergelijke Israëlische stap een ernstig gevaar zou betekenen voor de relatie tussen de twee landen.