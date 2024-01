Treinverkeer weer min of meer normaal na grote storing Utrecht

Na de grote stroomstoring bij Utrecht Centraal gisteravond rijdt het treinverkeer deze ochtend weer als normaal.

Mogelijk zijn sommige treinen vandaag nog wat korter en moeten reizigers volgens de NS daarom rekening houden met wat meer drukte. Het advies om kort voor vertrek de reisplanner te checken blijft staan.

Een defect spoor tussen Amersfoort en Deventer heeft tot gevolg dat op dat traject nu minder treinen rijden.

En door een seinstoring bij Den Bosch rijden er daar minder treinen van en naar het station. Tussen Geldermalsen en Den Bosch rijden helemaal geen treinen, volgens de NS zal dit tot ongeveer 09.30 uur duren.

Het treinverkeer rondom Utrecht raakte gisteren aan het einde van de middag ernstig ontregeld. Oorzaak was een stroomstoring die leidde tot een seinstoring bij Abcoude. Treinverkeer van en naar Utrecht Centraal was helemaal niet meer mogelijk en de stationshal in Utrecht stond vol met gestrande mensen.

Ondanks het lange wachtte reageerden reizigers gelaten op het oponthoud: