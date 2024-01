Wekdienst 23/1: Eerste Kamer stemt over spreidingswet • Strafzaak moord Peter R. de Vries

Goedemorgen! Vandaag stemt de Eerste Kamer over de omstreden spreidingswet en in Amsterdam begint de strafzaak tegen negen mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries. We beginnen met het weer: de dag begint droog met ruimte voor zon. In de loop van de middag bewolking en enige tijd regen. Het wordt 9 tot 11 graden en de zuidwestenwind neemt in kracht toe. Vooral aan zee gaat het stevig waaien. De komende dagen blijft het zacht en is geregeld droog.

Foto: Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De Eerste Kamer stemt over de spreidingswet die gemeenten kan dwingen asielzoekers te huisvesten. Lang was het onduidelijk of de wet een meerderheid zou krijgen, maar de VVD sprak uiteindelijk vorige week zijn steun uit, waardoor die meerderheid er is. Dat leidt in de formatie tot spanningen omdat de PVV tegen de wet is.

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp begint de strafzaak tegen negen mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries. De twee mannen die de moordaanslag zouden hebben uitgevoerd, Kamil E. en Delano G., werden vrijwel direct na de aanslag opgepakt.

De rechter doet om 14.00 uur uitspraak in het kort geding van de gemeente Westerwolde tegen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De gemeente eist dat het COA zich houdt aan het afgesproken maximale aantal van 2000 asielzoekers in Ter Apel.

In de Amerikaanse staat New Hampshire vinden voorverkiezingen plaats voor de presidentsverkiezingen in november. De aandacht gaat vooral uit naar de tweestrijd tussen de Republikeinse kandidaten: oud-president Donald Trump en voormalig VN-ambassadeur Nikki Haley.

Wat heb je gemist? In de Amerikaanse staat Illinois heeft de politie in drie woningen acht mensen gevonden die dood waren geschoten. Er volgde een klopjacht op de vermoedelijke dader. Die maakte, na een vuurgevecht met de politie, een einde aan zijn leven, zegt de politie. Wat het motief was voor de moorden, is nog niet duidelijk. Ander nieuws uit de nacht VS noemt aanval op Houthi-doelen geslaagd: De VS en het VK maakten vannacht bekend acht doelen te hebben geraakt in Jemen, als antwoord op het bestoken van schepen in de Rode Zee door de Houthi's.

Hooggerechtshof VS: regering mag prikkeldraad bij grens Texas verwijderen: Het hof geeft daarmee de regering van president Biden gelijk, die had gevraagd om dit te mogen doen.

Filmregisseur Norman Jewison (97) overleden: Jewison werd drie keer genomineerd voor een Oscar en een Golden Globe, onder meer voor de film die zijn doorbraak betekende, In the Heat of the Night uit 1967.

En dan nog even dit: In India heeft premier Modi de nieuwe hindoeïstische Ramtempel ingewijd. Het is een omstreden project, omdat de tempel is gebouwd op de plek waar eeuwenlang een moskee stond. Maar voor veel hindoes is de opening van de tempel een emotionele gebeurtenis. In een gebedshuis in Den Haag volgden gisteren in alle vroegte zo'n honderd hindoes de gebeurtenissen in India op groot scherm:

