Gauff knokt zich langs Kostjoek en is voor het eerst halvefinalist op Australian open

Coco Gauff heeft zich na een ruim drie uur durend tennisgevecht geplaatst voor de halve finales van de Australian Open. De negentienjarige Amerikaanse versloeg Marta Kostjoek uit Oekraïne in drie sets: 7-6 (6), 6-7 (3), 6-2.

Gauff won vorig seizoen voor het eerst een grandslamtoernooi - ze was de beste op de US Open - maar sneuvelde op de Australian Open in haar voorgaande vier optredens telkens al voor de kwartfinales.

Voor de 21-jarige Kostjoek, nummer 37 van de wereld, was het haar eerste kwartfinale ooit op een Grand Slam, maar van zenuwen was geen sprake bij de Oekraïense.

Slordig begin Gauff

Gauff, de mondiale nummer vier, maakte in het begin van de wedstrijd flink wat fouten en zag Kostjoek uitlopen naar 1-5. De US Open-winnares toonde vervolgens echter haar vechtlust. Ze overleefde op 2-5 een setpunt, sleepte er een tiebreak uit en werkte ook daarin een setpunt weg. Met 8-6 in de tiebreak was de eerste set alsnog voor de Amerikaanse.

In set twee gebeurde het tegenovergestelde. Gauff gaf een voorsprong van 5-3 weg en verloor de tiebreak. Maar met een overtuigende laatste set, waarin Kostjoek op het eind nog een kleine opleving kende en een lovegame verhinderde, stelde ze toch nog orde op zaken en plaatste ze zich voor het eerst in haar carrière voor de halve finales in Melbourne.