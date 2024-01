Moordzaak Peter R. de Vries opnieuw van start gegaan

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries (64) werd op 6 juli 2021 neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later . Nog geen uur na de aanslag werden Delano G. (23) en Kamil E. (36) aangehouden. G. zou De Vries hebben vermoord, E. zou de vluchtauto hebben bestuurd.

In totaal staan negen verdachten terecht, onder wie de vermoedelijke schutter en de organisator van de moord. Zeven van hen zouden een criminele organisatie hebben gevormd, die uit was op het plegen van zwaar geweld met een terroristisch oogmerk .

In de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam, de 'Bunker', is vanochtend de inhoudelijke behandeling van de strafzaken over de moord op Peter R. de Vries begonnen.

Beiden ontkennen de moord te hebben gepleegd. In juni 2022 eiste het Openbaar Ministerie levenslang tegen hen. Half juli zou de rechtbank uitspraak doen, maar dat vonnis werd uitgesteld nadat er nieuwe getuigenverklaringen aan het dossier waren toegevoegd.

Rechtszaak moest opnieuw

In het najaar besloot de rechtbank zelfs dat de hele rechtszaak tegen deze twee verdachten over moest. Dat had te maken met het vertrek van een van de rechters; zij ging verhuizen naar het buitenland.

De wet schrijft voor dat een zaak dan over moet, behalve als het OM en de verdachten akkoord gaan met de nieuwe samenstelling van de rechtbank. De advocaat van Kamil E. maakte bezwaar, waardoor er niets anders opzat dan de hele zaak opnieuw te behandelen.

Maar ondertussen liep het onderzoek van politie en justitie gewoon door. Een nieuwe getuige leidde de politie naar nog meer verdachten. In een aparte strafzaak moeten andere mogelijk betrokkenen bij de moord voorkomen. Het gaat daarbij onder anderen om Krystian M., die de moord zou hebben georganiseerd en de uitvoerders zou hebben aangestuurd.

Schok in de samenleving

Ook Erickson O. en Gerower M. staan terecht. Deze mannen, die bekendstaan als 'de filmers' zouden beelden hebben gemaakt en verspreid van de moordaanslag op De Vries om de schok in de samenleving te vergroten.

In november 2022 besloten de rechters in Amsterdam dat de zaak tegen deze verdachten en die tegen de twee vermoedelijke uitvoerders tegelijk zal worden behandeld. Het afgelopen jaar zijn er verschillende voorbereidende zittingen geweest. Ook werd in april nog een laatste verdachte aangehouden. Deze Divainy K. zou de filmers hebben geregeld.