Filmregisseur Norman Jewison (97) overleden

Filmregisseur Norman Jewison is zaterdag overleden, naar nu bekend is geworden. Hij was 97. Jewison werd drie keer genomineerd voor een Oscar en een Golden Globe, onder meer voor de film die zijn doorbraak betekende, In the Heat of the Night uit 1967.

Het verhaal gaat over een racistische sheriff in een klein stadje in het zuiden van de VS, gespeeld door Rod Steiger, die moet samenwerken met een zwarte rechercheur uit Philadelphia (Sidney Poitier). Jewison kreeg de Oscar niet, maar de film won wel de prijzen voor Beste Film en Beste Acteur (Steiger).

Ook voor Fiddler on the Roof (1971) en de romantische komedie Moonstruck (1987, met Cher en Nicholas Cage) werd Jewison genomineerd voor de belangrijkste Amerikaanse filmprijs. Uiteindelijk kreeg hij in 1999 een Oscar voor zijn gehele oeuvre.

Jewison werd geboren in Canada en woonde daar ook, op een boerderij bij Toronto, maar werkte het grootste deel van zijn leven in de VS. Hij begon zijn carrière bij de televisie en regisseerde aanvankelijk tv-musicals met sterren als Judy Garland, Doris Day, Danny Kaye en Harry Belafonte.

Perfecte bankoverval

Andere bekende titels van zijn hand zijn The Thomas Crown Affair (1968), met Steve McQueen als playboy die een perfecte bankoverval probeert te orkestreren, en de rockopera Jesus Christ Superstar (1973).

Ook werkte Jewison verschillende keren met Denzel Washington, zoals in A Soldier's Story en Hurricane (1999), over de ten onrechte veroordeelde bokser Rubin 'Hurricane' Carter.

Veel van zijn films hadden een sociaal element, zoals F.I.S.T. (1978), met Sylvester Stallone als vakbondsleider en In Country, met Bruce Willis als Vietnamveteraan. Zijn laatste film The Statement met Michael Caine en Tilda Swinton uit 2003 flopte in de bioscopen.