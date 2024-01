'Israël stelt 2 maanden gevechtspauze voor in ruil voor alle gijzelaars'

Naar schatting ruim 130 Israëlische gijzelaars zijn nog in handen van Hamas. Een onbekend aantal van hen is niet meer in leven. Volgens de nieuwssite zouden onder het voorstel ook de lichamen van de omgekomen gijzelaars worden overgedragen aan Israël.

Israël zou het aanbod hebben gedaan via bemiddelaars van Qatar en Egypte. De gevechtspauze zou onderdeel zijn van een plan met meerdere fases, waarbij uiteindelijk alle resterende gijzelaars in Gaza vrijkomen.

De Amerikaanse nieuwssite Axios zegt dat Israël een gevechtspauze heeft voorgesteld aan Hamas. In ruil voor een wapenstilstand van twee maanden zouden alle gijzelaars moeten worden vrijgelaten. De site baseert zich op twee anonieme Israëlische functionarissen, maar er is geen officiële reactie.

Correspondent Israël Sander van Hoorn:

"De auteur van het artikel, Barak Ravid, is goed ingevoerd. Ook komt het wel vaker voor dat dit soort informatie naar journalisten in de VS wordt gelekt, omdat Israëlische media er vanwege de censuur niet zomaar over mogen publiceren. Op deze manier kunnen bestuurders aftasten hoe een gevoelig plan valt.

Maar het is wel opmerkelijk dat Netanyahu vandaag nog tegen een groep vertegenwoordigers van de gijzelaars heeft gezegd dat er geen plan op tafel ligt. Wel duidelijk is dat er achter de schermen, met tussenkomst van Qatar, Egypte en de VS, druk onderhandeld wordt om de resterende gijzelaars vrij te krijgen.

Het zou kunnen zijn dat dit een tegenvoorstel is van Israël. En als dat klopt is het ook maar de vraag of Hamas ermee akkoord zou gaan. Want als Hamas alle gijzelaars zou vrijlaten, is het ook meteen zijn grootste troef kwijt. Uiteindelijk is het afwachten of deze informatie door andere bronnen kan worden bevestigd."