Dief schoenen Wizard of Oz wilde nog één keer een slag slaan

Een dief die in 2005 een paar rode schoenen buitmaakte die Judy Garland droeg in The Wizard of Oz (1939), heeft in de rechtbank zijn motief onthuld: hij wilde nog één keer een grote slag slaan. Een kennis uit het criminele milieu had hem verteld dat de robijnen waarmee de schoenen leken te zijn afgezet echt moesten zijn, anders zou de eigenaar ze nooit voor 1 miljoen dollar (ruim 9 ton) hebben verzekerd.

Maar een heler hielp de nu 76 jaar oude gangster Terry Jon Martin twee dagen na de roof uit het Judy Garland Museum Grand Rapids uit de droom: de schoenen bleken niet versierd te zijn met robijnen, maar met stukjes gekleurd glas. Martin deed de schoenen daarom van de hand.

Uiteindelijk kwamen ze bij iemand terecht die in 2017 tegen de verzekeraar zei dat hij de schoenen kon terugbezorgen in ruil voor 200.000 dollar. De verzekeraar waarschuwde de politie en een jaar later klapte de val dicht. De schoentjes waren terecht en uiteindelijk kwam de FBI ook Martin op het spoor. Vorig jaar werd hij aangeklaagd.

Voorbeeldig burger

Martin is ongeneeslijk ziek, hij ligt in een hospice en moet 24 uur per dag beademd worden. Zijn advocaat heeft de rechtbank gevraagd hem een celstraf te geven die gelijk is aan de duur van zijn voorarrest.

Voordat hij de vitrine met de schoentjes stuksloeg had hij zich tien jaar als een voorbeeldig burger gedragen, zegt zijn advocaat, totdat zijn onbekend gebleven kennis hem in de verleiding bracht. Na lang aarzelen kreeg Terry een "criminele terugval" en zou hij besloten hebben om mee te doen.

Nooit gezien

De rode schoenen van de hoofdpersoon Dorothy, gespeeld door Garland, spelen een belangrijke rol in de musical. Garland had bij de opname van The Wizard of Oz de beschikking over meerdere paren, waarvan er nog vier over zijn. Dat en de belangrijke plaats die de musical in de Amerikaanse cultuur inneemt, verklaart de waarde van de schoentjes.

De andere exemplaren zijn in het bezit van een verzamelaar, het Smithsonian Museum of American History in Washington en de organisatie achter de Oscars.

Dief Martin heeft The Wizard of Oz overigens nooit gezien. De uitspraak van de rechtbank volgt later.