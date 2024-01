Inter pakt derde Supercup op rij in matige finale tegen Napoli in Riyad

De Italiaanse Supercup is een prooi geworden voor Internazionale, dat in een teleurstellende finale wist te winnen van Napoli: 1-0. Om commeciële redenen werd het minitoernooi met vier ploegen gespeeld in Saudi-Arabië.

In Riyad begon Stefan de Vrij in de basis bij Inter, terwijl Denzel Dumfries en Davy Klaassen de gehele wedstrijd vanaf de bank moesten toekijken.

Inter heeft met de winst voor het derde jaar op rij de Supercoppa Italiana veroverd. Vorig seizoen won het nog met 3-0 van AC Milan, een jaar eerder met 2-1 van Juventus.

Eerbetoon

Halverwege was er nog een eerbetoon voor Italiaans voetbalicoon Luigi 'Gigi' Riva. Tijdens de wedstrijd werd bekend dat de oud-spits op 79-jarige leeftijd was overleden.

Er werd gepoogd een minuut stilte te houden, maar het Saudische publiek begreep niet goed wat er aan de hand was.

Typische finale

De eerste helft was een typische finale met een schaakspel van veel geduld en weinig risico. Even leefde het publiek op toen een goal van Inter-spits Lautaro Martinez in de 39ste minuut werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Na de rust kwam het eerste gevaar van Napoli. Keeper Yann Sommer verrichte een geweldige redding op een poging van Khvicha Kvaratskhelia. Even later haalde, vanuit de Inter-zijde, Marcus Thuram hard uit richting het doel, maar was het Pierluigi Gollini die een sterk antwoord had op het schot.