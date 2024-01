Storing bij Utrecht verholpen, treinverkeer wordt hervat

De storing tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal is verholpen, dat meldt ProRail. Het is daardoor weer mogelijk om het treinverkeer van en naar Utrecht Centraal op te starten. Voor reizigers blijft het advies wel om de reisplanner goed te checken voor vertrek.

Het treinverkeer rondom Utrecht raakte aan het einde van de middag ernstig ontregeld. Oorzaak was een stroomstoring die leidde tot een seinstoring bij Abcoude. Treinverkeer van en naar Utrecht Centraal was helemaal niet meer mogelijk en de stationshal in Utrecht stroomde vol met gestrande mensen.

Kan nog even duren

Hoewel het treinverkeer weer wordt opgestart, kan het nog een tijdje duren voordat alles weer normaal rijdt. Een woordvoerder van ProRail zei eerder dat "de versperring op zo'n groot gebied is, dat op het moment dat de treinen weer kunnen rijden, materieel en machinisten niet op de juiste plek zijn. Dan moet de hele logistieke puzzel weer worden gelegd en zal het dus echt even duren voordat alles weer rijdt."

ProRail is er nog niet achter was er is gebeurd. "Er was iets mis met de voeding, waardoor een zekering moest worden vervangen. We komen met een bericht zodra we weten wat er precies speelde", aldus een woordvoerder.

Geld terug

De NS laat weten dat ook voor de storing van vanavond de gebruikelijke geld-terug-regeling geldt. Bij meer dan een half uur vertraging krijg je de halve ritprijs terug, bij meer dan een uur vertraging het hele bedrag. Het geld is terug te vragen via de website van de NS.