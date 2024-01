Italiaans topscorer Luigi 'Gigi' Riva op 79-jarige leeftijd overleden

Riva werd met Italië in 1968 in eigen land Europees kampioen - in de met 2-0 van Joegoslavië gewonnen finale maakte hij het openingsdoelpunt - en verloor twee jaar later met de 'Azzurri' in Mexico de WK-finale van Brazilië.

Luigi 'Gigi' Riva, de topscorer aller tijden van het Italiaans elftal, is op 79-jarige leeftijd overleden. De spits scoorde 35 keer in 42 interlands en laat op de eeuwige topscorerslijst onder anderen Giuseppe Meazza (33) en Silvio Piola (30) achter zich.

De op 79-jarige leeftijd overleden Luigi Riva is met 35 goals topscorer aller tijden van Italië. Hij scoorde in de gewonnen EK-finale van 1968 en in de halve finale van het WK in 1970. - NOS

De spits begon z'n carrière bij Legnano in de Serie C en trok na één jaar naar Cagliari. De linkspoot werd drie keer topscorer van de Serie A en veroverde in 1970 met de 'Rossoblù' de tot dusver enige landstitel van de club uit Sardinië.

Riva was van 1988 tot 2013 teammanager van de Italiaanse nationale ploeg, die in 2006 wereldkampioen werd in Berlijn.

Hij werd zondag in het ziekenhuis in Cagliari opgenomen na een hartstilstand. Eerder vandaag meldde het ziekenhuis dat Riva in stabiele toestand was. Later kreeg hij een nieuwe hartstilstand, waaraan hij maandagavond rond 19.30 uur overleed.