14-jarige gewond bij steekpartij bij school Helmond, verdachte (14) aangehouden

Een 14-jarige jongen is vanmiddag gewond geraakt bij een steekincident bij een middelbare school in Helmond. Een andere 14-jarige jongen uit Eindhoven is aangehouden.

Het incident vond plaats aan de Rembrandtlaan. Volgens de politie werd het slachtoffer in zijn been gestoken. Aan het incident zou een ruzie vooraf zijn gegaan. De verdachte sloeg op de vlucht, maar werd snel daarna door de politie aangehouden.

Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. Zijn verwondingen lijken mee te vallen, zo laat de politie weten. Na behandeling in het ziekenhuis kon hij weer naar huis.

Erg geschrokken

Volgens rector Emmeken van der Heijden is het slachtoffer een leerling van de school. "Hij werd in het fietsenhok opgewacht door een jongen die niet op onze school zit", zegt ze tegen Omroep Brabant.

Volgens Van der Heijden hebben verschillende leerlingen van de school de steekpartij zien gebeuren. "Zij zijn erg geschrokken. We zetten daarom vertrouwenspersonen in bij wie ze hun verhaal kwijt kunnen." De reden van de vechtpartij is volgens de rector nog niet bekend. "Wel weten we nu dat er in de afgelopen weken contact tussen de twee is geweest."

De politie doet verder onderzoek naar de toedracht en roept getuigen en mensen met camerabeelden op zich te melden.