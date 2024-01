Stakingen bij melkpoederbedrijf Ausnutria na reorganisatie

Werknemers van melkpoederfabriek Ausnutria hebben bij de vestigingen in Heerenveen en Leeuwarden het werk neergelegd. Ze zijn boos over een reorganisatie waardoor er 121 van de circa 900 banen in Nederland verdwijnen.

Ausnutria produceert baby- en kindervoeding en heeft fabrieken in Leeuwarden, Heerenveen, Ommen en Kampen. Het melkpoederconcern is vooral actief op de Chinese markt. Volgens de directie krimpt die markt met als gevolg dat het bedrijf moet reorganiseren.

In de vestiging in Kampen gaat het om 22 ontslagen en in Leeuwarden verdwijnen er zestig banen. Daarnaast verdwijnt de fabriek in Ommen en wordt de productie verplaatst naar Heerenveen, waardoor voor 69 vaste werknemers collectief ontslag is aangevraagd.

De medewerkers staken omdat ze een betere vergoeding willen voor de ontslagen die eraan zitten te komen. De werknemers in Leeuwarden en Heerenveen leggen volgens Omrop Fryslân tot en met donderdag het werk neer. Begin volgende week wordt er ook gestaakt in de fabrieken in Ommen en Kampen.

Hogere ontslagvergoeding

Vakbonden FNV en CNV zijn verbijsterd over de afwikkeling van de ontslagen en zijn vooral verbolgen over de manier waarop het bedrijf omgaat met de werknemers die hun baan verliezen. "Ausnutria wil op een koopje reorganiseren," zegt Ron Vos van vakbond FNV tegen Omrop Fryslân.

De vakbonden worden het niet met Ausnutria eens over de ontslagregeling en het sociale plan dat daaraan gekoppeld is. Ze willen een hogere ontslagvergoeding en eisen een vergoeding zoals die destijds met FrieslandCampina is afgesproken.

"Ausnutria heeft het momenteel financieel zwaar, maar de voorgaande boekjaren waren op zich prima", zegt Vos. "Ze hebben tussen 2018 en 2022 430 miljoen euro aan de aandeelhouders kunnen betalen. Ons sociale plan kost acht miljoen euro en dat is dan ineens te veel gevraagd?"

Ethisch onaanvaardbaar

Het melkpoederconcern wilde bij Omrop Fryslân niet reageren, maar liet eerder wel in een verklaring weten de staking te betreuren. "Hoewel wij het stakingsrecht uiteraard respecteren, doen wij een beroep op de vakbonden om de stakingen op een verantwoorde manier te laten verlopen."

Het bedrijf doelt daarmee op het verspillen van melk. Die is wel opgehaald, maar de verwerking ligt de komende dagen stil. "Het op meerdere productielocaties tegelijkertijd staken, brengt het risico met zich mee dat wij grote hoeveelheden melk en/of wei moeten laten vernietigen. In een wereld waar voedselverspilling een centraal thema is, is dit ethisch onaanvaardbaar."

Ausnutria is nu nog hoofdsponsor van sc Heerenveen, maar liet eerder dit jaar weten daar na vier seizoenen mee op te houden. Het hoofsponsorschap van Ausnutria leverde Heerenveen zo'n 650.000 euro per jaar op. Die inkomstenbron valt nu dus weg.